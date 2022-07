PESARO - Mai così tanti pesci ammassati nel tratto terminale del fiume Foglia. Ha creato una certa curiosità, ieri mattina un’ampia macchia scura che si poteva avvistare nel fiume Foglia, nel tratto che segue il ponte di Soria. Ad un’osservazione più ravvicinata, si trattava di un numeroso branco di pesci che stazionavano in un’ampia zona di fiume. Erano decine e decine, tanto che qualcuno ha inizialmente pensato a una moria. Ma così non è stato. Per fortuna.

Di certo erano numerosissmi e ammassati, un esemplare sull'altro. Una situazione sicuramente anomala, che almeno per quest’estate, pare non si fosse mai vista, come raccontano i diportisti, per inciso i vecchi portolotti con il loro bagaglio di storia e di esperienza che, stagione, dopo stagione, ne hanno viste davvero tante, compresi tanti pesci da far pensare ai branchi di salmoni in risalita. Intanto, i proprietari delle barche continuano ad avere seri problemi per la navigazione in entrata e uscita dal fiume, all’altezza della foce, come abbiamo già segnalato la scorsa settimana.

«Siamo al limite, con la bassa marea non ci sono più di 60 centimetri d’acqua, riferiscono alcuni concessionari - ci sono momenti della giornata in cui il natante non passa proprio e in alcuni casi c’è chi riesce ad uscire dal fiume fermandosi e sollevando il motore». La convenzione stretta tra Comune e Regione, che prevede di intervenire coprendo le spese con l’80% dei canoni riscossi dai concessionari, pare che in questa fase, a meno che la situazione non degeneri ulteriormente e la navigazione diventi impraticabile, creando un’emergenza, non si possa attuare in quanto si può intervenire solo in caso che il tappo di ghiaia sia esteso e visibile, mentre ora il pericolo non riguarda tanto il tappo quanto il basso fondale.