URBINO - Un compenso di 8.500 euro per 4 sedute operatorie al mese di almeno 6 ore l’una, al lordo di oneri e spese. È questo il costoso accordo economico stipulato nel gennaio 2022 tra l’azienda ospedaliera Marche Nord e l’Area vasta 1 dell’Asur per gli interventi chirurgici sul carcinoma mammario da garantire all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, prestazioni di alta qualità professionale affidate a Cesare Magalotti, direttore della Breast unit dell’ospedale Santa Croce di Fano.

La convenzione saltata

La convenzione tra le due aziende è saltata con la nascita, il primo gennaio scorso, dell’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, che ha inglobato l’estinta Marche Nord e l’Area vasta 1 della disciolta Asur. Il dottor Magalotti, che era direttore del dipartimento di chirurgia specialistica di Marche Nord e operava in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio presso la Breast unit dell’ospedale di riferimento dell’Area vasta 1, si è trovato dipendente dell’azienda che ora gestisce entrambi gli ospedali di Fano e Urbino.

L’Ast 1 gli ha chiesto di continuare a fornire le sue prestazioni professionali fuori dell’orario di servizio, offrendogli il compenso previsto dal contratto di lavoro, ovvero 60 euro all’ora, che è fino a 8 volte inferiore a quanto pattuito in precedenza.

Pertanto, Magalotti ha rifiutato di operare a quelle condizioni ma martedì scorso, come riferito dal Corriere Adriatico, è tornato a prestare servizio nella senologia di Urbino.

La sorpresa del commissario

«Sono rimasto sorpreso da questa notizia ma mi ha fatto molto piacere - commenta il commissario straordinario dell’Ast 1, Gilberto Gentili -. Mi è sembrato un segno di attenzione quanto meno da parte del direttore Cesare Magalotti, che è un professionista a cui va riconosciuta grandissima valentia e anche grande capacità. Purtroppo, alle condizioni contrattuali che può offrire la nuova azienda sanitaria ha detto no ed è legittimo perché non è obbligato a fornire prestazioni aggiuntive. Ma sono decadute tutte le convenzioni. E tutti i professionisti che offrivano prestazioni aggiuntive all’ospedale di Urbino continuano a svolgerle pagati 60 euro all’ora. Con l’ultimo decreto legge in conversione potremmo arrivare a 100. Comunque, per la Breast unit di Urbino troveremo una soluzione».

Il precedente accordo

La convenzione riconosceva a Marche Nord per 4 accessi a Urbino del suo chirurgo senologo fuori orario di servizio (più 2 in orario di servizio) 1.250 euro ad accesso con prestazioni chirurgiche e 3.000 per gli accessi di alta complessità (2 al mese). L’azienda poi riversava le somme a Magalotti, detratti oneri e spese (tutti i compensi citati di intendolo al lordo dell'imposta sul reddito).

Gli interventi garantiti da Magalotti hanno consentito il riconoscimento della Breast unit, oltre che a Fano, anche a Urbino con oltre 150 ricoveri all’anno. Contattato, il primario dichiara che continuerà a offrire prestazioni a Urbino in orario di servizio, in alternanza con i colleghi della sua equipe.