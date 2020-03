Hashish, marijuana, piantine e fertilizzante: presi i fidanzatini dello spaccio

MACERATA FELTRIA - Denunciata una coppia di giovani, 22 lei e 23 anni lui, residenti, entrambi, nella stessa abitazione di Macerata Feltria, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio domiciliare.

A seguito di riscontri di quanto confidenzialmente appreso e di sviluppi a livello investigativo, quando i militari hanno ritenuto acquisite notizie sostanziose a livello investigativo e sull’attività di spaccio di droga portata avanti dai due, prima di poter intervenire hanno attentamente monitorato l’abitazione della coppia. I giovani sono entrambi incensurati e non conosciuti alle forze dell’ordine. Di seguito, nel momento opportuno e favorevole, è avvenuta la perquisizione da parte del personale della Benemerita nell’abitazione degli spacciatori: i militari hanno trovato e sequestrato in totale 150 grammi tra marijuana e hashish, due piante su vasetti appena seminate, un bilancino elettronico di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi, un coltello a serramanico, delle forbici da taglio, confezioni per il tabacco in cui sarcasticamente appare la scritta ormai conosciutissima “il fumo uccide, smetti subito” e, infine, 4 barattoli “Madame Grow”, un fertilizzante superconcentrato.

