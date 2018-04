Oggi il funerale di Danilo L'amico lotta ancora per la vita in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNANO - Il “gigante buono”, così verrà ricordato dalla comunità di amici e conoscenti Danilo Biagi, 23 anni morto domenica mattina all’alba quando la sua Golf si è schiantata contro un pino in via Piano di Celle. L’intero borgo di 1500 anime lo saluterà nel suo ultimo viaggio terreno oggi pomeriggio, martedì, alle 15 nella chiesa della Parrocchia Santi Cosma e Damiano di Lunano. Il corteo funebre partirà alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’Ospedale di Sassocorvaro. Sarà don Bruno a officiare le esequie cercando di portare conforto a quanti, familiari e amici, nel giorno di festa hanno subito un tragico risveglio dalla realtà.Tantissimi i post sui social per lo sgomento e per le parole che non si sono mai dette prima e che ora stanno riversandosi a getto continuo. Intanto l’amico Patrik Niedzielski, polacco di 26 anni, da diverse stagioni a Lunano, che gli sedeva accanto in auto, lotta per la vita all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono disperate anche se i medici non si abbattono. Ha riportato una serie di fratture. A ore gli stessi specialisti potrebbero decidere un intervento chirurgico in corrispondenza del collo.