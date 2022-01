Le Marche si scoprono fortunate grazie al Lotto: nel concorso del 29 gennaio, come riporta Agipronews, a Vallefoglia, in provincia di Pesaro-Urbino, sono arrivate due vincite sulla ruota di Bari hanno fruttato due premi da 13.800 e 12.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 90 milioni da inizio anno.

Ultimo aggiornamento: 11:29

