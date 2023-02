PESARO - Nuove richieste per nuove antenne, potenziando soprattutto la tecnologia 5G, sono arrivate nel 2022 in Comune ai servizi Ambiente e Suap-Edilizia privata. Con la delibera di giunta del 14 febbraio, l’Amministrazione “prende atto” dei cosiddetti piani di rete e programmi di sviluppo dei gestori Wind Tre, Inwit, Iliad, Fastweb Air, Linkem e Viasat Comunications.

Il settore



Il piano di rete complessivamente riguarda oltre un centinaio di impianti tra quelli già realizzati e quelli per cui è stata avanzata richiesta di installazione. In quest’ultimo settore rientrano non solo le future antenne ma anche le nuove aree di ricerca. Sono 56 i siti che sono già stati impiantati, 46 quelli futuri per cui è stata avanzata richiesta: in tutto 102 impianti. La delibera di giunta fra l’altro arriva in concomitanza dell’atteso confronto fra l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti, il terzo quartiere Colline-Castelli e il comitato contro l’antenna 5G installata nel dicembre scorso a Novilara. La nascita di comitati sempre più diffusi, Soria prima Montegranaro poi, fino a Novilara, parallelamente a contenziosi e ricorsi al Tar non rallenta il percorso avviato né impedisce di dar corso agli accordi con le società richiedenti per l’installazione delle maxi antenne di telefonia mobile.



I programmi



Le richieste: i primi programmi di sviluppo di questa tecnologia sono stati presentati nel 2020 dalle società gestori e solo nel 2021 il Comune ne ha preso atto, dando corso a iter e pratiche. Per l’anno 2022 si legge nella delibera sono stati presentati all’Amministrazione e all Arpam i programmi di sviluppo della rete sul territorio da società Wind Tre, Iliad, Fastweb, Vodafone e altri gestori ancora. «Wind Tre - si legge nel documento - è presente su tutto il comprensorio già in 27 siti ha presentato domanda per altri 12 nuovi siti in aree di ricerca. La società Inwit spa comunica l’individuazione di 5 nuove aree per l’installazione di nuove stazioni radio base dei gestori Vodafone e Tim». Iliad, a cui si devono le ultime antenne 5G installate fra il centro città e il quartiere di Novilara, rende noto di avere all’attivo già 36 siti radio base distribuiti sul territorio di Pesaro, di cui 18 già realizzati e impiantati, altri 18 sono nuove localizzazioni per l’installazione di altre antenne (12 nuovi impianti su siti individuati e 6 sono i siti da ricercare).

Anche Fastweb Air che ha già realizzato un impianto, comunica di aver necessità di 7 nuove localizzazioni per i propri impianti (4 aree di ricerca e 3 siti già individuati). Linkem spa nel suo piano di rete dopo i cinque impianti già realizzati individua 3 nuovi siti e infine la società Viasat chiede un nuovo sito su cui posizionare l’impianto. Ognuno dei programmi di sviluppo presentati dalle società gestori, è stato trasmesso ad Arpam, a cui è stato richiesto di esprimere parere ed eventuali osservazioni.



L’iter



Per quanto riguarda l’iter, la compatibilità edilizia, paesaggistica o ambientale, sarà valutata in fase di rilascio del titolo abilitativo per le singole società. L’Amministrazione invita i gestori a favorire l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni. Al fine di ottimizzare gli spazi e limitare la proliferazione di tralicci sul territorio comunale, le società dovranno prediligere anche l’installazione delle parabole e altri dispositivi a supporto delle maxi antenne su strutture già esistenti.