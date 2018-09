Lo cercano per tutta la notte temendo il peggio ma era a casa della madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Lo cercano per tutta la notte, temendo il peggio, e invece lui era dalla madre. Tutto è nato da un litigio con la moglie. Protagonista della storia un cinquantenne di Cagli.Nel pomeriggio di sabato i due hanno avuto una sfuriata andata avanti per un po’ finché l’uomo ha deciso di uscire di casa per farsi un giro e riflettere sull’accaduto. Ma all’ora di cena la moglie si aspettava che il marito avesse smaltito l’arrabbiatura e facesse ritorno a casa.Sono partite diverse telefonate, ma nessuna risposta. Così la donna ha iniziato seriamente a preoccuparsi. A un certo punto la moglie ha chiamato allarmata i carabinieri della stazione di Cagli ed è scattato il protocollo di ricerca persona. Lo hanno cercato in paese ma nulla, così sono stati allertati i vigili del fuoco che a loro volta hanno messo in campo tutte le forze per cercare l’uomo.E’ intervenuta una squadra speciale di Cagli ma anche il nucleo cinofili da Ancona e Bologna. Insomma una mobilitazione generale concentrata soprattutto nella zona del Furlo di Acqualagna. Qui i cani hanno cercato di fiutare la presenza del cinquantenne ma di lui nessuna traccia. Mobilitato un discreto numero di addetti alla sicurezza per una notte insonne.L’uomo si è fatto vivo all'alba. Ha chiamato la moglie da casa della madre, che abita a Pesaro. Aveva passato lì la notte e ovviamente stava bene.