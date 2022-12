Lions Club dona 1000 euro alla Caritas di Gabicce per Natale

Il Lions Club dona buoni spesa in occasione delle festività natalizie. Il presidente del Lions Club di Gabicce Mare Agostino Vastante, insieme al Cerimoniere Enrico Cancellotti, hanno consegnato al sindaco Domenico Pascuzzi e alla giunta comunale 1000 euro di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, destinati alle famiglie gabiccesi che stanno vivendo un momento delicato e di particolare fragilità economica. Altri 1000 euro di buoni sono stati donati alla Caritas di Gabicce.

I ringraziamenti

Il sindaco Domenico Pascuzzi e l'assessore ai Servizi Sociali Marila Girolomoni hanno ringraziato il Lions Club di Gabicce Mare per le tante iniziative sostenute, che hanno permesso di integrare gli interventi dell'Amministrazione Comunale in ambito sociale. «La sensibilità del Lions Club si è dimostrata ancora una volta significativa: proprio in questo momento difficile i soci hanno confermato l’impegno e la solidarietà mostrata da tempo in questo ambito andando incontro con maggiore forza ai bisogni delle famiglie gabiccesi. Un gesto lodevole e di grande vicinanza».

L'impegno

«L’impegno del club nei confronti di chi vive situazione di difficoltà sarà sempre al centro dei nostri obiettivi- sottolinea il Presidente del Lions Club Gabicce Agostino Vastante - Quest’anno come lo scorso anno, il Lions Club ha supportato ulteriori famiglie gabiccesi attraverso la Caritas e lo splendido lavoro che essa compie per la comunità. Il nostro motto è “We serve”. Voglio ringraziare tutti i soci che si sono adoperati in questo service. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale e alla Caritas, al Parroco Don Mario Guidi e a tutti i volontari»