Volantinaggio in bici, lavoro nero e irregolare tra Romagna e Marche: multa da 255mila euro per 19 ditte

PESARO Lavoro nero, controlli sul volantinaggio pubblicitario: trovati lavoratori non in regola che operavano nella provincia di Rimini e nelle Marche. Venivano portati, insieme ai volantini, all'interno di furgoni. Una volta scaricati giravano il quartiere di turno su due biciclette. Secondo l'indagine non venivano garantiti i fondamentali diritti retributivi, assicurativi, contributivi e di sicurezza sul lavoro. Controllate 19 diverse ditte: tutte sono risultate irregolari. Sanzioni per 255mila euro.

APPROFONDIMENTI FANO Lavoratori sfruttati nell'autolavaggio a prezzi stracciati: prime... CAMERINO Paga dimezzata e ore lavorate e non pagate: imprenditore...

Il subappalto e la gestione

I lavoratori erano gestiti da Agenzie di marketing e comunicazione con sede in Emilia Romagna e Marche, in virtù di contratti di appalto sottoscritti con ditte della Grande Distribuzione Organizzata. L'indagine è stata portata avanti dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rimini, a seguito di attività info-operativa sequenziale all’analisi di dati provenienti anche dall’Arma dei carabinieri territoriale, nello specifico delle Compagnie di Rimini, Riccione e Novafeltria per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso.

Le ditte interessate

Le ditte interessate, come ricostruito nell'indagine, hanno subappaltato il servizio a piccoli operatori economici del settore, imprese scarsamente strutturate che, in alcuni casi si accaparravano le commesse praticando prezzi particolarmente vantaggiosi. L’attività ispettiva posta in essere è stata finalizzata anche a verificare se i prezzi concorrenziali celassero attività illecite di sfruttamento del lavoro. L’attività ispettiva ha consentito di verificare che proprio tali piccole ditte utilizzavano furgoni con cui trasportavano lavoratori e ingenti quantità di volantini pubblicitari, oltre 2 che le biciclette utilizzate dai lavoratori per effettuare la materiale consegna dei volantini pubblicitari nelle cassette di posta presenti lungo le vie dei vari quartieri assegnati, non garantendo i fondamentali diritti retributivi, assicurativi, contributivi e di sicurezza sul lavoro.

Attività sospese

L’esito dei controlli ha consentito di individuare ditte che occupando lavoratori in nero sono state destinatarie del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che resterà valido ed efficace fino alla integrale regolarizzazione delle non conformità accertate e contestate. In totale le ditte sottoposte a controllo da parte dei militari sono state 19 e tutte sono risultate irregolari.

Su 48 lavoratori controllati 5 erano in nero

In particolare è stato accertato l’impiego totale di 48 lavoratori di cui 5 in nero ovvero del tutto privi di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e contributiva ai fini previdenziali. Inoltre altri 43 sono risultati essere occupati irregolarmente essendo state riscontrate errate registrazioni in busta paga per quanto concerne le ore di lavoro effettivamente prestate con conseguenti gravi lesioni dei diritti retributivi dei lavoratori ai quali le retribuzioni venivano peraltro erogate in violazione delle norme che prescrivono l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili. Per le violazioni di cui sopra alle ditte sono state comminate sanzioni amministrative complessive per 255.000 euro con contestuale recupero della contribuzione evasa per un importo di 61.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA