Ladri a Villa Fastiggi, la polizia controlla delle persone sospette. Video in presa diretta dei residenti esasperati: «Ringraziate che vi hanno preso loro»

PESARO - «A Villa Fastiggi non venite! Vi aspettiamo, merd...». Il video è in presa diretta: si vede poco ma si intuisce molto dell'agitazione che ha vissuto un intero quartiere, esasperato, finito nel mirino di una banda di ladri incappucciati (probabilmente originari dell'Est Europa). Direbbe molto di più l'audio, qui silenziato, ma le espressioni colorite di alcuni residenti dell'ormai ex isola felice, presenti al momento del blitz notturno delle divise, non sono pubblicabili su un giornale. Raccontano di 10-15 giorni passati a convivere con l'incubo ladri, con abitazioni ed esercizi commerciali assediati dai malviventi, tra colpi andati a segno ed altri sfumati (con i residenti in casa), "ronde" degli stessi cittadini che in più di una occasione hanno inseguito (specifichiamo: rincorso a piedi) i ladri sorpresi con piede di porco e arnesi utili ad aprire portoni o serrande.

Storie che si sommano ad altre storie, come quella della famiglia colpita 4 volte dai ladri in pochi giorni. Un incubo. O quella che tornando a casa si è trovata i ladri dentro, barricati in salotto. Gli ultimi episodi solo ieri pomeriggio nei pressi del Circolo di Villa Fastiggi: tentato furto al Consorzio, i Mangimi Adria (con identikit del ladro sorpreso da un negoziante), poi una pizzeria ripulita (bottino da 300 euro). Come anticipato ieri, un’Opel Corsa nera è stata individuata e controllata con due adulti slavi e un minorenne: non sono stati fermati, non avevano nulla a che fare con i furti. L'attenzione, però, resta alta.

«Dai, fateci lavorare...» dice un agente nel video. La risposta: «No, perché non hanno fatto dormire la mia famiglia... è un mese che non dormiamo» spiega una voce fuori campo che poi urla ancora in direzione delle persone fermate (che poi si scopriranno non essere coinvolte con i furti): «Ringraziate che vi hanno preso loro, altrimenti lo facevamo noi. Bravi ragazzi - continua la voce fuori campo rivolgendosi alla polizia -. Avevo dubitato, invece mi avete fatto ricredere». Intanto, il Circolo Pd di Villa Fastiggi ha invitato il quartiere ad organizzare un’assemblea pubblica sul tema per informare e aiutare i residenti.

