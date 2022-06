Labirinto: 10 anni di accoglienza, si festeggia pensando al domani. Da giovedì 23 in programma iniziative suddivise in più aree tematiche

PESARO - Dieci anni di accoglienza, di inclusione, dieci anni in cui la Labirinto ha speso le sue forze per far capire a tutti come la migrazione non sia un problema, ma una risorsa, nel senso più ricco e positivo del termine: dieci anni da celebrare con un intenso mese di iniziative gratuite pubbliche che animeranno tutta la provincia di Pesaro Urbino con “10accoglienza inclusione”, il programma di eventi che avrà inizio il prossimo 23 giugno, in occasione della giornata Mondiale del Rifugiato.



Il bilancio

«Il settore migrazione è quello più giovane di una cooperativa che opera da 40 anni - precisa il presidente della Labirinto Davide Mattioli - ma ha avuto un fortissimo impatto anche su noi operatori, tanto che, nell’opinione comune, siamo conosciuti soprattutto per tutto ciò che attiene l’accoglienza dei migranti. La nostra cooperativa ha contribuito a creare un modello di accoglienza, quello diffuso, che distribuisse su tutto il territorio le strutture ospitanti che sono circa 50. Una grande esperienza che ci ha fornito competenze nuove dando tanto anche alle istituzioni e ai cittadini di questo territorio». «Un programma di iniziative necessarie per rimarcare 10 anni di impegni e risultati su un fronte complesso - commenta il vicesindaco Daniele Vimini - portatore di emergenze e temi sempre nuovi. Labirinto ha creato un modello che, come dimostra questo programma di eventi che si affacciano al presente ma sono anche portatori di tutto ciò che si è compiuto in questi anni, ha saputo dialogare in modo creativo con le istituzioni e la comunità, ponendo anche elementi costitutivi del dossier Unesco 2016, dove abbiamo raccontato la storia di una città che ha investito non solo nella cultura ma nel sociale: il vostro operato è un patrimonio per tutta la città e la regione». Cinque le aree tematiche della rassegna: arte, cinema, cucina, famiglia e sport; gli eventi saranno dislocati su tutta la provincia, seguendo il modello di accoglienza “diffusa” di cui la Labirinto si è fatta portatrice: l’evento inaugurale sarà “10 in famiglia”, il 23 giugno alle 15 a Villa Caprile, un seminario sul tema delle famiglie migranti introdotto dalla responsabile del settore migranti Cristina Ugolini. La rassegna 10 in cinema, col patrocinio della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, avrà inizio il 23 giugno al Cinema Solaris con la proiezione di Flee, in collaborazione con Arcigay; e si concluderà il 21 Luglio a Valle Gaudia di Monteluro di Tavullia, struttura che verrà inaugurata in questa occasione, con la proiezione di di “Eldorado” e “Nostro Territorio”. Invece 10 in arte, dedicata alle arti visive e performative, prenderà il via lunedì 27 giugno alle 21 presso la Chiesa della Maddalena di Pesaro con lo spettacolo “Discobunker”, per proseguire il 29 giugno alle 21 alla Rocca Malatestiana di Fano con la mostra fotografica di Mathias Canapimi che presenterà la sua opera, “Il Gioco dell’Oca”; in conclusione l’intrigante performance “ID-Sfuocate”, venerdì 8 luglio alle 18.00 al Moletto di Pesaro. “La cucina è un luogo di condivisione, festa, incontro” spiega Roberta Savelli: 10 in cucina prevede, dal 24 giugno al 22 luglio ogni venerdì, un pranzo od una cena etnica presso il ristorante La Ferraia di Cagli, con piatti tipici dei giorni di festa della cultura del Nord Africa, del Kurdistan e del Pakistan (331/8877396). Infine, lo sport: un altro elemento fondamentale per l’inclusione: sabato 16 luglio, presso il Rugby Park di Parco Scarpellini, avrà luogo il Trofeo di Cricket Città di Pesaro «Con la speranza - conclude Pino Longobardi - che possa diventare un torneo continuativo e costituire una squadra in città».



