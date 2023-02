MAROTTA - Doveva essere un tranquillo pomeriggio di domenica, ma il malfunzionamento di una stufa a pellet ha fatto scattare i soccorsi ieri in viale delle Regioni a Marotta. L’allarme è partito dopo le 18.30 causa un malore accusato nella famiglia.

È intervenuto il 118 di Marotta che ha rilevato la presenza nell’abitazione, affittata a una famiglia extracomunitaria, di monossido di carbonio, un gas inodore e incolore molto insidioso perché può causare gravi intossicazioni. Complessivamente 7 persone sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano per essere sottoposti a una serie di accertamenti.

Ad avere la peggio è stata una donna che ha subito un’intossicazione respiratoria. Per fortuna nessuno di chi ha accusato malori dovuti alle esalazioni sembrerebbe versare in gravi condizioni. I vigili del fuoco di Fano allertati dal 118 sono arrivati a loro volta sul posto e hanno accertato la fonte delle esalazioni nella stufa a pellet, che era collocata in una stanza senza prese d’aria e priva di adeguati sistemi di ventilazione.

Nel corso del sopralluogo è stato anche verificato il malfunzionamento dei tubi di scarico come condotta di aerazione. Perciò i vigili del fuoco hanno notificato il divieto di continuare a usare la stufa fino al ripristino del corretto funzionamento.



Un altro episodio molto simile è accaduto sempre nella giornata di ieri ad Ancona dove i soccorritori sono intervenuti per tre persone, una donna di 60 anni e le due figlie di 16 e 12 anni. Dopo la donna, hanno iniziato ad accusare un malessere anche le due figlie che erano in casa a causa del cattivo funzionamento di una stufetta. Nessuna di loro fortunatamente è grave.