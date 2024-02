FOSSOMBRONE A Villa La Cerbara è stata presentata la Fondazione Homobonus, i cui soci sono imprenditori della provincia di Pesaro e Urbino, che condividono principi e obiettivi per realizzare una missione comune. Il presidente è Lorenzo Campanelli, titolare della Lc spa, industria del mobile di Isola del Piano: «Realizziamo insieme il sogno di ridurre ed eliminare le condizioni di svantaggio sociale proprio delle categorie deboli e non tutelate».

La presentazione

L’evento ha visto la presenza, oltre che degli imprenditori soci fondatori, di una platea di importanti protagonisti dello scenario economico della provincia di Pesaro e Urbino nonché delle Marche. Ampio sostegno all’iniziativa è arrivato dalla prefetta Emanuela Saveria Greco, da monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro alla guida anche dell'Arcidiocesi di Urbino Urbania Sant'Angelo in Vado e da monsignor Andrea Andreozzi, vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola.

«Non possiamo essere spettatori passivi, come se ciò che succede intorno a noi dipenda solo dagli altri - ha affermato Campanelli - ma dobbiamo dare il nostro contributo ai più deboli, per migliorare le loro vite e il nostro futuro».

Il consiglio di amministrazione

La Fondazione Homobonus è stata costituita da Lorenzo Campanelli insieme a Roberto Selci, amministratore delegato della Biesse Group, Luigi Sperandio della Fab srl di Petriano, Tommaso Giorgi e Giovanni Giommi, che fanno parte del consiglio direttivo. Obiettivi principali della Fondazione sono la scolarizzazione dei bambini e la formazione dei giovani per consentire loro l’inserimento sociale e lavorativo; il rispetto dei diritti e la dignità umana; la promozione di un modello sociale caratterizzato nell’uguaglianza e nelle pari prospettive ed opportunità; le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute e all’assistenza sociale e sanitaria in particolare dei soggetti deboli. Ogni altra azione tesa a ridurre ed eliminare condizioni di svantaggio sociale.

«Mi complimento con i fondatori per questo progetto - ha dichiarato la prefetta Emanuela Saveria Greco - che può essere davvero d’aiuto ai ragazzi che non hanno più la possibilità di studiare per mancanza di risorse».

La Chiesa locale

Monsignor Sandro Salvucci: «Una fondazione che mette al centro le persone può sembrare scontata ma in realtà oggi ha un valore importantissimo, quando spesso al centro dell’attività dell’uomo ci sono altri interessi, altri obiettivi. Significa aprire gli occhi alle necessità di chi è meno fortunato, di chi è nel bisogno. La Fondazione mette insieme il desiderio da parte di imprenditori di fare qualcosa di utile per l’uomo. Lo fanno già creando lavoro e ricchezza, ma desiderare di fare qualcosa anche per chi è escluso allarga l’orizzonte e il cuore. Un’iniziativa lodevole, spero che molti possano seguirne l’esempio».

Monsignor Andrea Andreozzi: «Come Chiesa abbiamo rapporti molto belli con questa Fondazione, convergiamo su alcuni progetti soprattutto attraverso la nostra Caritas».

Il sito web in cui si possono consultare finalità e progetto è www.fondazionehomobonus.it