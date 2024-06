PESARO Adelaide e Manuela sono due mamme combattive, che insieme ad altre, stanno aspettando la risposta del direttore generale Ast Alberto Carelli per i nuovi locali dove trasferire dal centro diurno Gabbiano di via Belvedere i ragazzi fragili con autismo e disturbi dello spettro cognitivo. Da una delegazione di famiglie, che ieri si sono date appuntamento in via Vatielli, arriva la proposta indirizzata ad Ast.

«L’azienda sistemi e rimetta mano questi locali vuoti di proprietà pubblica, fra via Alfano e via Vatielli». L’Ast deve trovare una sede idonea al trasferimento del centro diurno Gabbiano dall’area dell’ex manicomio San Benedetto dove fra pochi mesi dovranno cominciare dei lavori da parte del Comune per ricavarvi delle residenze per studenti e musicisti che fanno parte del corposo pacco della riqualificazione della struttura. Le sedici famiglie temono che si arrivi ad una scelta calata dall’alto e senza confronto.

Il confronto

«Noi genitori siamo oggi (ndr ieri per chi legge) in via Vatielli – spiega mamma Adelaide - perché crediamo che il progetto che anni fa è stato fatto per quest’immobile, ex asilo comunale, e sotto la precedente giunta regionale, sia in realtà migliore della soluzione a cui stanno lavorando ora gli uffici Ast. Per questo siamo disponibili a un nuovo confronto con la direzione per discutere la modifica e il riadattamento del progetto alle nostre esigenze». Stiamo parlando dei locali, usati da qualche anno dalla farmacia dell’azienda sanitaria, che hanno due affacci l’uno su via Alfano e l’altro appunto su via Vatielli.

«Ci è stato riferito – proseguono le famiglie - che quest’immobile non sarebbe capiente, in realtà anche solo guardandolo dall’esterno e facendo un giro attorno dal lato opposto della via, di spazi ce ne sono eccome. Servirebbe un dialogo fra Regione e Comune, dal momento che si tratta di un ex asilo. Una localizzazione a nostro parere adatta ai nostri figli, perché in una posizione comunque centrale fra il Miralfiore e il campo scuola e con un giardino che sarebbe adatto per le varie attività dei ragazzi con autismo, soprattutto in primavera-estate con attività all’aperto, come l’orto e il vivaio e che invece ora i ragazzi sono ora obbligati a fare esternamente insieme ad accompagnatori ed educatori. Questa localizzazione si trova poi in un contesto abitato e dove è più facile integrarsi. L’obiettivo primario resta collaborare con la dirigenza sanitaria e la politica regionale. E dopo il voto di domenica ci aspettiamo quelle risposte anche dal nuovo sindaco, che invece nostro malgrado ancora tardano ad arrivare. Oltre alla richiesta fatta agli enti di elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed economica per riadattare questi spazi, si chiede alla direzione di garantire lo stesso personale che oggi segue i ragazzi fragili per dare loro una continuità assistenziale ed educativa».

Solo una settimana fa, lo scorso 29 maggio, il direttore di Ast Alberto Carelli, a margine di un sopralluogo nei locali della palazzina F del San Salvatore per il trasferimento dei servizi sanitari dall’ospedale di Muraglia, aveva confermato l’impegno per l’individuazione di spazi in zona centrale, non distanti anzi a da via Belvedere.