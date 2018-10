Perdono lavoro 11 addetti dei centri per l'impiego con il passaggio alla Regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lavorano al centro per l'impiego e a fine mese resteranno senza lavoro. E' la situazione drammatica e al tempo stesso paradossale di 11 lavoratori. Si tratta di 7 ausiliari (5 al Job di Pesaro, uno a Fano e uno a Morciola), tra chi si occupa della portineria, segreteria e corsi di formazione, e di 4 addetti alle pulizie. Tutti dipendenti della cooperativa Cm Service, nell’appalto della Provincia in scadenza il 31 ottobre.«Con la riforma delle Province, la competenza dei centri per l'impiego è passata alla Regione – spiega il sindacalista Cgil Roberto Fiscaletti – ed è rimasto in piedi questo appalto di portierato, al cui interno vengono svolti anche altri ruoli di accoglienza. Un paio di anni fa il servizio, per una serie di problemi è andato in proroga, e la Regione ha deciso di revocare l’appalto, parlando di una situazione ormai unica rimasta in piedi».«Abbiamo fatto di recente un incontro in Regione – continua Fiscaletti - nel quale abbiamo chiesto la concessione di un’altra proroga, oppue soluzioni alternative, visto che i lavoratori dell’appalto possono svolgere anche altre mansioni. C’è stato un segnale di apertura, aspettiamo di incontrarci nei prossimi giorni».