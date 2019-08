Auto disintegrata ​contro un camion: grave una ragazza 27enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA DEL PIANO - Una ragazza è rimasta gravemente ferita finendo con la sua auto addosso ad un mezzo pesante carico di balle di fieno che procedeva in senso opposto. L’episodio si è verificato poco dopo le 17.30 lungo la provinciale 48 all’altezza di un distributore oramai dismesso.La Nissan Micra su cui viaggiava la ragazza, 27 anni residente a Colli al Metauro ma nata a Domodossola, proveniva dalla direzione di Fossombrone e si è scontrata con un camion Iveco da 190 quintali che viaggiava in direzione opposta. Non si conosce l’esatta dinamica dei fatti e quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta ma ad avere la peggio è stata ovviamente la 27enne mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso anche se fortemente scosso dall’accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi ed in particolare l’ambulanza della Potes. I medici del 118 hanno estratto dall’abitacolo la ragazza e richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. La donna, che ha riportato pesanti politrauimi, è stata caricata su Icaro e portata in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona. E’ intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco di Fano che ha messo in sicurezza la vettura ed il mezzo pesante. La Nissan Micra della giovane si è letteralmente disintegrata, nella sua parte anteriore, all’impatto con il mezzo pesante.