Allevamento bruciato: scatta la gara di solidarietà per nutrire gli animali

ISOLA DEL PIANO Dopo l’incendio che ha distrutto oltre 10 mila quintali di fieno al riparo su un’area coperta di 800 metri quadrati e messo in ginocchio l’azienda del 47enne Daniele Cecchini, a Isola del Piano continua la solidarietà degli agricoltori del territorio per dare da mangiare alle mucche, una sessantina, dell’allevatore.Un gesto significativo e importante che coinvolge tutte le imprese agricole della zona. L’obiettivo è salvare il bestiame e foraggiarlo finchè l’allevamento non si riprenderà.«Dopo tutto quello che di drammatico è successo – commenta a questo proposito il sindaco di Isola del Piano, Giuseppe Paolini - è questo l’aspetto più bello e rassicurante ».