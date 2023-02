Cuccurano, uomo investito sulla Flamina, è grave: «Stava salendo in auto con la nipotina quando è stato travolto»

FANO - Un incidente grave è avvenuto stasera intorno alle 19 in via Flaminia, all'altezza del civico 284, a Cuccurano. Una Lancia Y condotta da un ragazzo, 22enne, residente in un comune limitrofo percorreva la via Flaminia in direzione monte quando, giunto all'altezza del civico 284, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale che si occupa dei rilievi, ha investito un pedone fanese di 71 anni, ferendolo gravemente.

Stava per salire in auto

Secondo le prime ricostrizioni pare che l'uomo stesse per salire in auto insieme alla nipotina di 6 anni. Sul posto anche il 118.