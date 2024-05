FANO Sarà lunedì prossimo l’ultimo saluto a Kozeta Caushaj, per tutti Cosetta, la donna di 56 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte di mercoledì scorso in via VI Strada, a Bellocchi di Fano. La cerimonia funebre, che sarà officiata da don Cristiano, si svolgerà alle 10.30 nella chiesa di San Sebastiano, nel quartiere dove abitava Kozeta Caushaj.

Poi il feretro partirà alla volta di Kucove Berat in Albania, il Paese d’origine, dove l’indomani sarà officiato un altro funerale. La salma è stata affidata alla famiglia intorno alle 16 di ieri, dopo il nullaosta alla sepoltura disposto dall’autorità giudiziaria. Alla camera mortuaria dell’ospedale Santa Croce sono affluite numerose persone della comunità albanese che risiede a Fano e tutti coloro che hanno voluto manifestare, con la loro presenza, la vicinanza alla famiglia della donna.



La tragedia mercoledì sera



La tragedia si è compiuta intorno alle 23.15 di mercoledì, a poche decine di metri dall’abitazione di Kozeta Caushaj, che è stata investita da una Smart (alla guida una fanese di 49 anni) mentre camminava insieme con la nipote di 13 anni sul margine della strada. La ragazzina è stata evitata dall’urto, ma ha visto la nonna che veniva sbalzata via e i soccorritori l’hanno trovata in stato di forte choc. È intervenuta la polizia stradale di Cagli, che sta adottando la massima riservatezza riguardo alla dinamica dell’episodio, su cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha avviato un’indagine. Kozeta Caushaj era considerata una donna gentile e dai modi signorili, di lei i vicini di casa ricordano il tanto amore per la nipote, che di sera usciva con lei per accompagnarla a gettare i rifiuti nei cassonetti della raccolta stradale e per fare quattro passi. Una persona seria e scrupolosa dicono di lei; affettuose le parole delle suore che gestiscono Casa Serena, dove la donna ha lavorato per un breve periodo diversi anni addietro. Quel tratto di via VI Strada, dove è avvenuto l’investimento mortale, è considerato piuttosto buio dagli abitanti della zona, sia perché i lampioni dell’illuminazione pubblica sarebbero datati sia perché le chiome di due alberi ne schermerebbero in parte la luce.