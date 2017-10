Investito sulle strisce davanti a casa mentre va a gettare via i rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - E' stato investito sulle strisce pedonali, mentre attraversava la strada per gettare via l'immondizia. Grave incidente stradale questa mattina alle 11 a Fano. Un anziano è stato travolto da un'auto davanti a casa.Alla guida della Peugeot 308 c'era un 67enne di Colli al Metauro che era in compagnia del figlio di 27 anni. L'incidente è accaduto in via Pisacane, che è il tratto urbano della statale Adriatica.L'urto è stato violento tanto che con il suo corpo l'anziano ha infranto il parabrezza dell'auto sul lato del conducente cadendo sull'asfalto a una decina di metri dalle strisce pedonali.Al momento dell'incidente l'anziano era vigile, ma ha riportato molti traumi. E' stata allertata per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona l'eliambulanza, che però per un problema tecnico non è potuta intervenire. L'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito all'ospedale San Salvatore di Pesaro.