Travolto alla stazione da un Frecciabianca Bloccati tutti i convogli sulla linea Adriatica

FANO Travolto dal treno, bloccata tutta la linea ferroviaria Adriatica. L'incidente è avvenuto nella stazione ferroviaria di Fano, intorno alle 13,30.Secondo le prime testimonianze, si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni. E' stato investito da un Frecciabianca in tansito, diretto a Rimini. Sul posto è in corso il sopralluogo della polizia ferroviaria e del personale di Trenitalia. In base alle prima ricostruzione dell'episodio, si tratterebbe di un gesto volontario.