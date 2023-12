PESARO L’inseguimento, lo speronamento e il botto in pieno centro. Attimi di panico ieri intorno alle 20 in Largo Aldo Moro dove un’auto della Polizia e una Ford Puma si sono scontrate rovinando poi sul marciapiede davanti ai negozi. E colpendo altri veicoli. Un impatto così violento che tanti testimoni hanno pensato a una sparatoria. Nell’operazione la polizia ha sequestrato un’ingente quantità di droga.

La segnalazione

La ricostruzione è ancora avvolta dal riserbo ma pare che la squadra volante volesse controllare un’auto sospetta con due persone a bordo: un uomo e una donna. Il motivo? L’auto sarebbe stata segnalata dal Targa System, il dispositivo collegato alle telecamere di videosorveglianza in grado di lanciare l’allarme in tempo reale quando un mezzo rubato o comunque segnalato nei database delle forze dell’ordine, passa sotto l’occhio elettronico. La Ford proveniva da Fano diretta a Pesaro e giunta all’altezza della chiesa di Cristo Re è stata intercettata da una volante della polizia. Solo che invece di fermarsi, l’uomo alla guida dell’utilitaria ha spinto sull’acceleratore.

La corsa

Un breve inseguimento fino all’incrocio con viale della Repubblica quando, i due nell’auto, non hanno avuto altra soluzione che speronare violentemente la volante della Polizia. Un botto tremendo che ha mandato di traverso l’aperitivo di tanti giovani davanti allo Zanzibar. In largo Aldo Moro l’auto della polizia finisce contro le pareti del sottopasso mentre quella dei fuggitivi fa un filotto, distrugge 4 auto in sosta e poi si ferma. Dopo lo scontro l’uomo al volante della Ford ha tentato la fuga ma non è riuscito nel suo intento ed è stato bloccato prima da un passante che ha visto la scena e poi arrestato dai poliziotti. La donna invece è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla. Entrambi non hanno riportato gravi conseguenze, così come i poliziotti che hanno poi proceduto all’arresto pur essendo costretti poi a rivolgersi alle cure del pronto soccorso. Una terza auto, una Smart con a bordo una ragazza, è finita coinvolta nell’incidente ed è stata poi portata in ospedale. Una scena che ha lasciato increduli i passanti che si sono assiepati per vedere quanto fosse accaduto.

I feriti

La stessa polizia ha subito effettuato controlli nella vettura per capire le ragioni della fuga. Ha così verificato che nell’utilitaria viaggiavano due persone di nazionalità marocchina che stavano trasportando una ingente quantità di droga. Nella vettura infatti sono stati rinvenuti 10 chili di marijuana. I due sono stati fermati. La ragazza ha riportato ferite più serie e anche i due poliziotti sono stati sottoposti alle cure del pronto soccorso.