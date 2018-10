Più infortuni ma meno morti La statistica dell'Amnil indica il problema della sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Più lavoro e più infortuni, ma con meno morti. Fanno riflettere i dati emersi nel corso della partecipata 68^ Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro promossa dall’Anmil e celebrata in provincia nel teatro di Cagli. Anche quest’anno si è registrato un aumento di infortuni.Nel periodo gennaio-agosto 2018, sono state 2.971 le denunce di infortunio, 61 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Di positivo è emersa però una minore gravità degli incidenti, con 4 morti bianche nei primi 8 mesi dell’anno, che salgono a 6 ad oggi, in diminuzione rispetto allo scorso anno che aveva fatto registrare 14 incidenti mortali. Notevole anche l’aumento delle malattie professionali, a livello provinciale salite da 982 a 1.111 nel periodo compreso tra gennaio e agosto.«L’aumento degli infortuni può essere in parte collegato ad un incremento dell’occupazione – ha detto il presidente Fausto Luzi – risulta quindi fondamentale la nostra azione di sensibilizzazione quotidiana, perché una società moderna e civile deve garantire la sicurezza dei suoi lavoratori».