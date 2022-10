PESARO - Due procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’Erap (Ente regionale per l’abitazione pubblica) sotto accusa presso il Tribunale di Pesaro per vari reati sono stati archiviati, il terzo è stato sospeso in attesa dell’esito del processo penale. Così ha risposto l’assessore regionale Stefano Aguzzi, ieri in consiglio, all’interrogazione di Cesetti e Mangialardi sul cosiddetto processo Erap, che lo scorso 13 settembre ha portato davanti al giudice per l’udienza preliminare come imputati un dirigente e due funzionati dell’Erap insieme con quattro imprenditori.

Il rilievo pubblico

I consiglieri del Pd, prendendo spunto dalla vicenda riportata dal Corriere Adriatico per il suo evidente rilievo pubblico, chiedevano notizie appunto sui provvedimenti disciplinari e sulle posizioni dell’ente e della stessa Regione rispetto al processo. Rispondendo ai quesiti in base alle informazioni acquisite dall’Erap, l’assessore Aguzzi ha comunicato in aula anche che l’ente regionale si è già costituito parte civile davanti al gup contro i tre dipendenti e gli altri imputati per i danni che venissero riconosciuti in relazione ai reati contestati. Riguardo alla Regione, ha aggiunto che non ci sono ora elementi idonei per valutare l’opportunità di un'analoga costituzione, riservandosi la decisione nel caso di formali comunicazioni della magistratura.

Cesetti: «Vicenda triste»

Fabrizio Cesetti, dichiarandosi soddisfatto della risposta, ha definito la vicenda «di una tristezza assoluta» sia nel caso di una futura condanna dei tre, non augurata, sia nel caso di un’assoluzione per le accuse che sarebbero risultate ingiuste. Nel merito, va aggiunto che l’Erap ha valutato disciplinarmente solamente la prima segnalazione, che aveva fatto partire le indagini. All’esito dell’udienza preliminare, l’ente considererà l’opportunità di aprire analoghi procedimenti per le altre accuse scaturite dalle indagini.

Udienza rinviata al 28 ottobre

La prima udienza davanti al gup del Tribunale di Pesaro Gasparini è stata assorbita dalle questioni preliminari. Il processo riguarda lavori appaltati dall’Erap per un valore complessivo di quasi 4,5 milioni di euro. Le ipotesi di reato sono falso ideologico, corruzione, induzione indebita a dare utilità, tentata truffa. Tutto è partito dalla segnalazione di una scorretta certificazione di lavori eseguiti. L’accusa più grave riguarda l’esecuzione di opere nelle abitazioni di due dei tre dipendenti Erap. Ancora non sono emerse le linee difensive. Prossima udienza il 28 ottobre.