Schianto, scooter contro l'auto: ragazzo ferito Polemica sulla via pericolosa

PESARO - Incidente lungo Strada del Ghetto di Trebbiantico. E’ successo sabato, intorno alle 21, coinvolti un’auto e uno scooter con in sella un ragazzo di 17 anni ora all’ospedale San Salvatore per i traumi riportati. Sul posto anche la polizia municipale.Stando ai primi accertamenti lo scooter in discesa avrebbe invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo l’altro veicolo. Un forte choc per la conducente dell’auto, comunque illesa, che si è vista arrivare il ragazzo sul parabrezza, poi trasportato al pronto soccorso dal 118.Per fortuna le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto e non è in pericolo di vita. L’incidente ha però riacceso la polemica che da tempo riguarda quel tratto di strada, che porta dal ristorante la Vecchia Cantina alla nuova zona residenziale sopra l’antico borgo. Un tratto stretto e assai pericoloso sia per i veicoli in salita che in discesa.