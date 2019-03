Malore alla guida, si schianta su un muro Muore sul colpo, choc sull'Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Colto da malore si schianta contro il muro di cinta all’imbocco di via Cesanense a Marotta. Tragedia oggi all’incrocio tra la Litoranea e la strada di collegamento con l’entroterra. A perdere un 83enne di Marotta, sposato e padre di due figlie.Sul posto è intervenuta l'ambulanza dalla postazione di viale Europa, ma appena sopraggiunto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Mondolfo e Marotta. L’ipotesi più accreditata: un improvviso malore del conducente che ha perso il controllo del mezzo all’incrocio con via Valcesano. Ma il decesso potrebbe essere stata la conseguenza dell'urto violento.La tragedia ha scosso profondamente la città. Numerosi testimoni hanno assistito impotenti. L’anziano si trovava da solo alla guida della sua Fiat Punto nera e procedeva in direzione sud nord, da Senigallia verso Marotta centro. Improvvisamente, secondo i rilievi della polizia locale, mentre si trovava in fase di svolta verso sinistra, l’auto è finita fuori la corsia di marcia sbandando a destra verso il muretto dove ha abbattuto anche alcuni segnali. Non ci sono stati altri feriti né auto coinvolte. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano per estrarre il corpo, rimasto incastrato nelle lamiere e negli airbag esplosi dopo l’urto.