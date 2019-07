Schiacciato contro un albero dal motocoltivatore Gravissimo un pensionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Drammatico incidente ieri mattina in zona Ledimar a Pesaro. Ed ora un uomo pesarese di 78 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono molto gravi.Ieri intorno alle 10 il pensionato, il pensionato era al lavoro su di un appezzamento di sua proprietà ubicato nella zona di via Airone quando ad un certo punto, innestando la retromarcia al suo motocoltivatore, ha perso il controllo del mezzo che è andato molto velocemente all’indietro finendo per schiacciarlo contro un albero che si trovava alle sue spalle.L’impatto è stato tremendo e l’uomo ha perso immediatamente conoscenza. Un vicino, resosi conto di quanto accaduto, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono così intervenuti sia i vigili del fuoco che l’ambulanza medicalizzata del 118. Da Ancona è giunta l’eliambulanza che ha trasportato il 78enne - che risiede in zona Madonna di Loreto - all’ospedale Torrette in codice rosso.