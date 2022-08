Incidente a Pesaro, scooter contro auto: grave trauma facciale per un 31enne portato in elisoccorso a Torrette. È in prognosi riservata

PESARO - Incidente nel primo pomeriggio di oggi tra un'utilitaria con un ragazza al volante e un ciclomotore 50 cc condotto da un 31enne. Lo schianto è avvenuto nella zona del Curvone, all'angolo tra viale della Vittoria e viale Fiume. Lo scooterista pesarese procedeva in direzione mare si è scontrato con l'utilitaria proveniente da Fano e diretta su viale della Vittoria che non ha rispettato il segnale di precedenza.

L'impatto violento

L'impatto del ciclomotore contro la fiancata sinistra della piccola auto rossa è stato violento. Il 31enne è piombato a terra riportando un grave trauma facciale. Sul posto un'ambulanza del 118 il cui personale a bordo ha deciso di allertare l'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Torrette. Il 31enne non sarebbe in pericolo di vita ma i medici si sono riservati la sua prognosi. Per i irlievi dell'incidente sono intervenuto agenti della polizia locale