PESARO Paura per un incidente in via Giolitti che ha causato il ferimento di un uomo alla guida di uno scooterone. L’impatto contro una Mercedes, avvenuto intorno alle 14.45, è stato violento e lo ha scaraventato a terra. Secondo una prima ricostruzione dello schianto il motociclista stava percorrendo via Giolitti in direzione di Muraglia. La vettura ha invece effettuato un inversione a U e non si è accorta della presenza dello scooter. Il ferito lamentava dolori all’addome e alle gambe ed è rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e il personale sanitario ha soccorso il motociclista per poi trasportarlo all’ospedale di Pesaro. Successivamente è intervenuta per i rilievi di legge una pattuglia del carabinieri. Molte persone sono state testimoni dell’incidente e nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi alcuni di loro hanno cercato di controllate il traffico piuttosto intenso e in qualche modo proteggere i mezzi dal transito. Secondo chi ha visto l’incidente l’esito per il motociclista poteva essere molto più grave.