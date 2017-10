Motociclista finisce contro il guardrail, trasportato in ospedale in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORGO PACE - Ancora un incidente occorso a un motociclista nell'alta provincia pesarese dove nel weekend si è svolto il motoraduno organizzato dalla mostra nazionale del tartufo di Sant'Angelo in Vado. Intorno alle 13, in una semicurva della statale 73 bis, in località Ponte di Felcino, prima di un ponte e al termine di un rettilineo, un motociclista ha peso in controllo della moto e si è schiantato contro il guard rail.Rovinosa la caduta sull'asfalto. Dietro di lui sopraggiungevano altri motociclisti, che si sono fermati prestandogli i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Tracce di sangue sono rimaste sul guard rail e sul giubbotto, che è stato lasciato sull'asfalto. Il centauro è stato trasportato con codice rosso dall'ambulanza del 118 al Pronto soccorso di Urbino.