Schianto alla rotatoria: scooterone contro auto Grave il motociclista

FANO - Grave incidente stradale nel pomeriggio a Fano. Una moto con in sella due giovani, alle 15, si è schiantata contro un'auto alla rotatoria di via Roma, in corrispondenza del ponte Storto.L'impatto è stato molto violento, l'urto è avvenuto contro la fiancata sinistra dell'Opel Meriva, che proveniva da via della Giustizia. Lo scooterone procedeva a velocità sostenuta lungo via Roma, in direzione dell'entroterra: i due giovani, finendo contro l'auto, sono rovinati pesantemente sull'asfalto.Gravemente ferito il conducente, che è rimasto steso sull'asfalto, soccorso nell'immediatezza dal passeggero e dalla giovane coppia dell'auto. Subito sono stati chiamati il 118 e la polizia locale.Il medico dell'autoambulanza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato alla Trave e ha trasportato il motociclista all'ospedale regiona di Torrette di Ancona. Per eseguire i rilievi e sgomberare la strada dal mezzi, la polizia municipale ha chiuso per un breve periodo il tratto di strada.