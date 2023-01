Incidente mortale sulla Fano-Grosseto: uomo falciato da una macchina. L'automobilista si ferma e trova una scarpa

FOSSOMBRONE - Tragedia sulla superstrada Fano Grosseto: un uomo è stato falciato sulla carreggiata verso monte, a poca distanza dall'uscita di Fossombrone Est; per la forza dell'urto è stato sbalzato oltre il guard rail ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio.

Non si era accorto

L'automobilista che l'ha investito, nel buio di quel tratto stradale, non si è accorto immediatamente di aver travolto una persona. Ha pensato di aver urtato un animale selvatico, si è fermato e ha controllato il punto dell'impatto dove ha trovato una scarpa. Perciò ha chiamato il 118 ed è partito l'allarme per la polizia stradale e i vigili del fuoco. All'arrivo dei soccorritori la vittima è stata individuata in una piccola scarpata ai lati della superstrada.

Ipotesi avaria



A poca distanza c'era un'auto ferma in una piazzola di sosta, l'ipotesi è che il mezzo abbia subito un'avaria e l'uomo al volante sia sceso tentando di raggiungere l'aria di servizio che in quel punto si trova sull'altra carreggiata della Fano Grosseto attraversando la superstrada.

La vittima, che è anziana, non è stata identificata perché non aveva con sé documenti di identità