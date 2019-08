Schianto contro furgone, muore a 57 anni un agricoltore con la passione della moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - Uno scontro violento che gli è costato la vita. Questa mattina a Pergola è morto un motociclista nello schianto con un furgone. La vittima è un agricoltore pergolese di 57 anni, che era in sella alla sua moto da strada Honda. L'incidente è avvenuto sul Cesanense, a un paio di chilometri dal centro abitato.Il moticociclista proveniva da Pergola e si è trovato di fronte un furgone Renault condotto da un pensionato, che provenendo dalla direzione opposta svoltava a sinistra. L'agricoltore è finito contro il parabrezza dell'automezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto. In un primo momento era stata allartata l'eliambulanza, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri. La vittima lascia due figli e la moglie, dalla quale era separato.