Incidente frontale tra un'auto e una moto: morta una donna di 53 anni. Chiusa la Metaurense

FERMIGNANO - Tragico incidente stradale a metà pomeriggio nel territorio di Fermignano, lungo la strada che da Fermignano porta a Urbino: una donna di 51 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto tra un'auto e una moto.

Ancona, impazzisce e prende a pugni la moglie anziana: all'ospedale un pensionato

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 745 “Metaurense” che è stata provvisoriamente chiuso al traffico, in corrispondenza del territorio comunale di Fermignano. Stando a una prima ricostruzione i due mezzi si sono scontrati frontalmente e per la donna, che era in sella alla moto, non c'è stato più nulla da fare. Inutile ogni di tentativo di rianimarla da parte dei soccorritori. La chiusura della Metaurense si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso e anche liberare la carreggiata dai veicoli coinvolti. Sul posto gli agenti della polizia locale consorziata della zona che sono tuttora sul posto per gli accertamenti insieme ai tecnici dell'Anas e al personale del 118. Il sinistro è avvenuto al km 7,900 della Metaurense.