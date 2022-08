Incidente sulla Montelabbatese, scontro tra una moto e un'auto: gravissimo il centauro

MONTELABBATE - Un grave incidente è avvenuto sulla Montelabbatese intorno alle ore 20. Coinvolte un'auto e un motociclista. Il centauro sarebbe in condizioni critiche dopo il terribile impatto, avvenuto poco dopo la rotatoria in direzione Urbino, e la conseguente caduta nel canale di scolo delle acque laterali alla sede stradale. Sul posto i soccorsi, la polizia municipale e i carabinieri. Disagi per il traffico con una lunga fila che si è venuta a creare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO