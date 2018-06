Violento schianto all'incrocio soccorsi due feriti gravi Occorre una rotatoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Sono stati ricoverati entrambi in gravi condizioni i conducenti che ieri, intorno alle 10.30, sono stati coinvolti in un incidente nei pressi del Codma.Si tratta di un fanese di 51 anni che a bordo di un furgoncino Porter Piaggio stava procedendo in direzione del cimitero di Rosciano e di un romano, un poco più anziano, che giunto con la sua Nissan all’incrocio tra via Galilei e via Campanella non si è fermato allo stop.L’urto tra i due automezzi è stato particolarmente violento, tanto che il furgoncino è stato scagliato dalla parte opposta della strada finendo in un fosso. Per estrarre il conducente del furgone è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fano che sono accorsi sul luogo a sirene spiegate. Sono arrivati anche gli operatori del 118 che, dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce, dove sono stati ricoverati con codice rosso e tenuti sotto osservazione.Sul luogo dell’incidente si è recata anche una pattuglia della polizia Locale per eseguire i rilievi di rito. Il luogo è maledetto. Sembra una rotatoria, ma rotatoria non è. L’incrocio è formato da una moltitudine di aiuole, intervallate l’una all’altra da strette carreggiate che indirizzano il traffico motorizzato in varie direzioni.Qui, sempre per il mancato rispetto del diritto di precedenza si sono verificati molti incidenti e alcuni, come quello di ieri, particolarmente gravi. Da tempo si richiede la realizzazione di una vera rotatoria che consenta ai veicoli di entrare e uscire dall’incrocio in maniera più sicura.