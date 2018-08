Schianto frontale, un'auto ha invaso l'altra corsia Coinvolti turisti: due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Turisti romani travolti mentre rientravano dalla vacanze. Una Ford Focus station wagon guidata da un albanese che procedeva in direzione monte si è schiantata frontalmente contro una Peugeot con a bordo due turisti – anziano padre e figlia – che avevano terminato le vacanze a Marotta e stavano rientrando nella capitale.A causa dell’urto l’auto è stata sbalzata sul lato opposto nel fossato, fortunatemente senza rovesciarsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.Sul posto i medici della postazione del 118 di Marotta che hanno trasportato l’anziano turista romano all’ospedale di Fano. Ferito anche il conducente della Focus.Pezzi di parafango e lamiere accortacciate sono stati scaraventati per decine di metri. Disagi alla viabilità con parziale restringimento della carreggiata in direzione mare.All’origine dello schianto non si esclude un malore del conducente della Ford che ha invaso la corsia opposta mentre la donna al volante della Peugeot era ferma per svoltare. Gli accertamenti sono svolti dalla polizia locale.