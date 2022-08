Incidente a FossoSejore: moto contro auto, rallentamenti e code tra Pesaro e Fano

FANO - Incidente a FossoSejore di Fano, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la S.N.A.N. all'altezza del distributore Tamoil. Coinvolti una FIAT 600 guidata da un ragazzo di Montefelcino di 20 anni ed un motociclo Triunmph 600 condotto da un uomo romano di 68 anni.

Sul posto il personale del 118

La Fiat 600 era parcheggiata sulla banchina laterale e si stava immettendo sulla strada in direzione Fano, Il motociclista percorreva la strada in direzione Fano e dopo aver superato un'autovettura stava rientrando sulla destra della corsia. Nel fare la manovra ha urtato la Fiat 600 nella fiancata laterale sinistra. Sul posto intervenuto il 118 che ha rpestato le cure mediche sul posto senza necessità di trasportare il soggetto in ospedale. Code e disagi - come accade ad ogni incidente in questo tratto di collegamento tra Pesaro e Fano - per diversi automobilisti.