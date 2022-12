Incidente con feriti sulla SS73, traffico in tilt: disagi per gli automobilisti tra Marche e Umbria

PESARO- Traffico in tilt sulla SS73 di "Bocca Trabaria". In seguito ad un incidente, è provvisoriamente chiusa dalle prime ore della mattina (oggi, 18 dicembre) la carreggiata in direzione Umbria tra Bellocchi e Lucrezia con uscita obbligatoria proprio a Bellocchi.

Il bilancio

L'incidente, con le cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due macchine con due feriti per cui si sono rese necessarie le cure mediche. Grandi disagi per gli automobilisti. Sul posto presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale.