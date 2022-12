Incidente a Fano, paura in viale Primo Maggio: dopo lo scontro le auto finiscono sul muretto

FANO - Chi guidava la Panda se l'è vista brutta. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.45 circa in viale 1° Maggio a Fano per un incidente stradale tra due autovetture. Per cause da accertare le due auto si sono scontrate tra loro, andando a sbattere tutte e due sul muretto adiacente alla carreggiata. Fortunatamente, in quel momento, non c'era nessun pedone nelle vicinanze.

Feriti estratti dalle auto

La squadra di Fano in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre una delle persone coinvolte nell’incidente, dall’auto, utilizzando tecniche specifiche, per poi mettere i sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.