Incidente in via Roma a Fano, bicicletta contro una Panda di Aset: ferito un ragazzo di Perugia

FANO Incidente in via Roma, questa mattina, all'altezza di via Togliatti. Coinvolte una Panda di Aset, con a bordo 2 dipendenti in servizio (il conducente è un fanese di 45 anni) e una bicicletta condotta da un perugino 33enne. Ambedue procedevano in direzione Fano centro. Urto lieve come lievi sono state le lesioni riportate che però sono state poi verificate al Pronto Soccorso di Fano. Lo schianto ha provocato dei rallentamenti sull'arteria principale della città.

APPROFONDIMENTI LE ESEQUIE Un mare di rose per l’addio a Michele e Giovanni morti domenica... L'INCIDENTE Tanta paura per lo scontro tra un'auto e un motociclo: centauro...

Tanta paura per lo scontro tra un'auto e un motociclo: centauro vola a terra

La ricostruzione dello schianto

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale pare che la Panda giunta all'altezza di via Togliatti volesse immettersi svoltando a sinistra e nel fare detta manovra è andata a urtare il ciclista che percorreva via Roma sulla pista ciclabile. L'urto è stato lieve. Il ciclista ha comunque ripirtato lievi lesioni ed è stato trasportato in Pronto Soccorso dal 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA