Fano, incidente sulla rotatoria di via Papini: donna su una bici elettrica travolta da un autocarro vola sull'asfalto per 15 metri. Arriva l'elisoccorso

FANO - Schianto sulla rotatoria di via Papini, ferita gravemente una donna in selle su una bicicletta elettrica dopo un volo di 15 metri. L'incidente è avvenuto oggi alle ore 15.30 circa. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Fano un ragazzo di 38 anni di Senigallia alla guida di un autocarro Renault Kangoo, mentre percorreva via Moriconi in direzione Pesaro-Ancona, giunto alla rotatoria che regola l'intersezione con via Papini non avrebbe dato la precedenza a una bicicletta con pedalata assistita condotta da una donna fanese di 58 anni. La donna, che circolava all'interno della rotatoria, proveniente da via Papini, con direzione mare-monte e intenzionata a proseguire sulla stessa via, è stata urtata pesantemente.

Il soccorso il eliambulanza

Lo schianto è avvenuto al centro della corsia: la donna è stata letteralmente caricata sul cofano e poi proiettata in in avanti rovinando sull'asfalto a circa 15 metri di distanza. Per le lesioni riportate la donna, comunque cosciente, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Torrette. Illeso il conducente della Renault Kangoo.