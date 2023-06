Incidente a Fano, 19enne va a sbattere contro un palo alle 4 del pomeriggio: «Ho avuto un colpo di sonno»

FANO - Colpo di sonno alle 4 del pomeriggio. Schianto fortissimo in via Papiria, alle 16 circa di oggi 14 giugno 2023, all'altezza del distributore IP, a circa 50 metri in direzione monte dalla rotonda che conduce al Campo d'Aviazione. Il conducente dell'Opel Corsa, un ragazzo di Fano di 19 anni, ne è uscito illeso. E' stato visitato sul posto dagli operatori del 118 e poi trasportato al pronto soccorso in codice verde.

Lo schianto

In base alle sue dichiarazioni sembra abbia avuto un colpo di sonno mentre percorreva via Papiria in direzione Pesaro, perdendo il controllo del veicolo. Il ragazzo ha fatto tutto da solo: ha deviato a sinistra andando a sbattere contro il palo dell'illuminazione posto sulla corsia opposta a quella da lui percorsa