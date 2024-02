Fano, incidente sull'Adriatica Sud: l'auto sbanda, invade la corsia e si ribalta

FANO Incidente "spettacolare" sulla Strada nazionale Adriatica sud, all'altezza del civico 63, intorno ore 14.45. Coinvolta una VW Golf, condotta da una donna 40enne residente a Melicucco, poi trasportata al pronto soccorso di Fano in codice fortunatamente giallo.

La Golf transitava sulla SNAS con direzione sud quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento della Polizia Locale, perdeva il controllo ed invadeva la corsia opposta finendo sul cordolo e ribaltandosi. Per la donna ferite ritenute lievi.

L'altro incidente



Altro incidente alle 11.40 circa, in via Del Ponte, dove una Mazda CX condotta da un uomo del 1959 in direzione nord, arrivata allo Stop, riprendeva la marcia andando a sbattere con una Jeep, proveniente da via Fragheto (con direzione mare - monte), guidata da un uomo del 1952, urtandolo con la parte anteriore sullo sportello anteriore sinistro. Nessun ferito, solo un po' di paura.