Marotta, schianto dopo il ballo. Ritirata la patente a un conducente

MONDOLFO - Si schiantano con l’auto di ritorno dai locali della movida. Tragedia sfiorata all’alba di domenica. Cinque giovani finiscono all’ospedale e i carabinieri ritirano la patente di guida un ragazzo che era alla guida che ha rifiutato di sottoporsi al controllo con etilometro.



L’incidente frontale ha visto coinvolte due autovetture nei pressi dell’ingresso dell’A14. A scontrarsi alle 5,30 un’Alfa Romeo 159 con a bordo 4 ventenni della zona che erano da poco usciti dalla discoteca Miu Discodinner e una Opel guidata da un trentenne del posto, anche lui di ritorno da un locale della riviera. Soccorsi dall’ambulanza e dai sanitari del 118, i cinque ragazzi sono stati portati al pronto soccorso di Fano per accertamenti. Fortunatamente i giovani se la caveranno con ferite guaribili in pochi giorni. Nessuno ha riportato gravi traumi.



I carabinieri della stazione di Mondolfo intervenuti per compiere i rilievi hanno chiesto al conducente di 30 anni di sottoporsi come previsto dalla legge all’esame alcoltest. Il giovane non ha voluto effettuare il test e di conseguenza scatta ritiro della patente di guida ai fini della sospensione da parte del prefetto con denuncia penale e confisca del mezzo all’esito del processo. Verranno esaminate - tramite le analisi su alcol e droghe compiute al pronto soccorso di Fano - le posizioni degli altri giovani, in particolare dell’altro conducente al volante dell’Alfa. In caso di esito positivo anche a lui sarà ritirata la patente. © RIPRODUZIONE RISERVATA