Incidente a Cattolica, pesarese di 35 anni si sente male e va a sbattare in moto: portato in ospedale in codice rosso

CATTOLICA - Incidente questa mattina in via Garibaldi a Cattolica, ferito un pesarese in sella a una moto. Lo schianto è avvenuto alle 10.30. Nel sinistro è rimasto coinvolto solo il ciclomotore, con due persone a bordo, che viaggiava in direzione nord. Da quanto appreso tutto sarebbe avvenuto per un probabile malore del conducente della moto.

Portato in ospedale

Il ferito, grave, è un 35enne residente a Pesaro: J.C., queste le iniziali, è stato trasportato in codice rosso alll'Ospedale Bufalini di Cesena dopo essere caduto dalla moto