Tragedia sull'autostrada A14. L'auto si ribalta ed è centrata da un furgone: muore a 40 anni

PESARO - Tragedia questa notte sull'autostrada A14: un uomo di 40 anni è morto per le conseguenze di un incidente avvenuto intorno all'una della notte scorsa sulla carreggiata sud nel tratto compreso tra Pesaro e Fano.

La vittima è un 40enne di Cagli: l'auto su cui viaggiava, una Volkswagen Polo, si è ribaltata ed è stata centrata da un pulmino che stava sopraggiungendo. L'urto è stato molto violento e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale della sezione autostradale di Fano per i rilievi, oltre a personale dell'Aspi.