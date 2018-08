Schianto tra auto e moto sulla statale Gravissimo centauro, ragazza ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Scontro a Sottomonte, in prognosi riservata un ragazzo fanese di 33 anni. E' successo sabato sera poco dopo le 20 all'altezza del ristorante Gazebo.Una Fiat Cubo guidata da un uomo di 59 anni di Serrungarina ha svoltato a sinistra uscendo dal ristorante per immettersi sulla statale 16 in direzione Pesaro mentre da Fano stava sopraggiungendo, nella stessa direzione una moto 150 Honda con alla guida il giovane fanese. In sella con lui anche una ragazza.L'impatto tra i due mezzi è stato violento, il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri sulla carreggiata riportando politraumi e fratture. E' ricoverato all'ospedale San Salvatore in prognosi riservata. Solo lievemente ferita la ragazza, incolume il conducente. Sul posto due mezzi del 118 e la polizia locale per accertare la dinamica.