Frontale con un'auto in Abruzzo: soccorso dall'eliambulanza un centauro marchigiano di 33 anni

L'AQUILA - Grave incidente, ieri, in Abruzzo: grave un moticilista 33enne di Pesaro, soccorso dall'elimabulanza. L’incidente si è verificato in località Vasto, il tratto di strada che collega Assergi con il Passo delle Capannelle a Campotosto, anche questo tristemente conosciuto per gli innumerevoli incidenti gravi. A quanto si appredn il motociclista si sarebbe schianato frontalmente con una Fiat Panda con a bordo una coppia. Ad aver la peggio, oltre al motociclista, la donna che era seduta al posto del passeggere che ha in farnto il parabrezza con la testa: anche lei è stata soccorsa dall'eliambulanza. Meno grerave il conducente, comunque ricoverato in ospedale.

