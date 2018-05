Perde il controllo dell'auto e si schianta in autostrada Tre feriti, due sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Perde il controllo dell'auto e finisce in bilico sulla barriera divisoria. E' successo nel pomeriggio nella corsia Nord dell'A14 appena passato il casello di Fano. Il bilancio è molto grave. Due persone anziane trasportate in codice rosso in eliambulanza all'ospedale regionale Torrette di Ancona.Si tratta del conducente, un uomo di 82 anni e una donna di 87 anni che sedeva sul sedile posteriore. Meno gravi al momento le condizioni di una terza persona, una donna di 78 anni che si trovava sul sedile anteriore e ricoverata d'urgenza all'ospedale di Pesaro.Tutti e tre i feriti sono residenti nella provincia di Rimini. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Fano. Sul posto i vigili del fuoco di Fano e Senigallia per estrare i feriti dalle lamiere. Per cause in corso di accertamento, il conducente che viaggiava in direzione Nord ha perso improvvisamente il controllo della vettura, una Opel Astra, impattando con la fiancata sul new yersey e poi "impennandosi" finendo la corsa di traverso sopra il muro divisorio.Si sono formate code in entrambi i sensi di marcia, dal punto dell'incidente per circa 3 chilometri. Il traffico è tornato regolare alle 19.